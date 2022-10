Cemitérios atraem cada vez mais curiosos em Lisboa

Sofia Cristino Hoje às 21:10 Facebook

Um milhar de pessoas visitaram sepulcrários da capital numa semana. Elogiam sobretudo a beleza e a história dos jazigos.

Por detrás de um jazigo ou de um crematório há histórias com centenas de anos que levam cada vez mais pessoas a visitarem cemitérios. Durante o ano, a maioria são estrangeiros, sobretudo franceses e alemães. Atenta ao aumento deste interesse, a Câmara de Lisboa organizou a primeira edição da semana cultural dos cemitérios que, até esta quinta-feira, recebeu perto de um milhar de visitantes, mais do que no resto do ano nas visitas orientadas pelo município (734). Os eventos esgotaram quase todos e a autarquia quer repetir os mais populares, como as visitas noturnas.

Manuel Ferreira está fascinado a olhar para as esculturas que se destacam no Jazigo Valmor, no cemitério do Alto de São João, em Lisboa. Não é a primeira vez que o vai ver, mas desta é diferente. "Normalmente está fechado, não conhecia por dentro. É muito bonito, folheado a ouro. Já se visitam cemitérios noutros países, tem de se começar a fazer o mesmo cá", diz o visitante motivado para ver o crematório e a morgue.