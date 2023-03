Choque entre elétrico, táxis, tuk-tuk e carro faz três feridos em Lisboa

Um elétrico da Carris, dois táxis, um carro e um tuk-tuk colidiram no cruzamento entre a Rua da Conceição e a Rua Augusta, em Lisboa, ao início desta tarde de sexta-feira. Houve três feridos.

A colisão entre os cinco veículos provocou três feridos ligeiros. "Dois deles, uma mulher de 52 anos, que seguia no tuk-tuk, e um homem de 41 anos, que ia numa das viaturas, foram conduzidos ao hospital de São José. Houve outro que foi só assistido no local pelo INEM", avançou ao JN fonte oficial do Regimento dos Sapadores Bombeiros de Lisboa.

O homem de 41 anos, condutor de um táxi de nove lugares, teve de ser desencarcerado. Os passageiros que seguiam no elétrico da Carris não tiveram ferimentos e não precisaram de assistência.

Os veículos já foram removidos e as ruas Augusta e da Conceição estão transitáveis, avançou ainda a mesma fonte. No local estiveram os Sapadores de Lisboa, INEM e PSP.