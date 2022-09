Colombo faz 25 anos e conta 650 milhões de visitas

Espaço abriu quando ainda só havia um shopping em Lisboa. Atraía excursões de todo o país. Hoje é a variedade de lojas o principal chamariz.

Foi há 25 anos que os lisboetas conheceram o segundo centro comercial da capital. Na altura, havia excursões de todo o país para a grande superfície comercial, um conceito inovador para a maioria dos portugueses. Hoje, o Colombo é muito procurado pelas acessibilidades - é o único de grandes dimensões em Lisboa que tem ligação de metro -, pela diversidade de lojas e pela proximidade com o Estádio da Luz. Desde 1997, um dos maiores centros comerciais do país já recebeu mais de 650 milhões de visitantes e, em 2019, teve um volume de negócios de 506 milhões de euros.

Vasco Magalhães, hoje diretor de uma famosa cadeia de restauração quase centenária com estabelecimento no Colombo desde a abertura, lembra-se do primeiro dia. "O fluxo de fornecedores era tão grande que congestionou a Segunda Circular. A pressa era tanta que foi necessário descarregar as carrinhas na estrada e trazer a mercadoria com força de braços pelas escadas acima para que o shopping pudesse abrir. A infraestrutura não estava preparada para este volume", recorda o diretor da Portugália.