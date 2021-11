Comboio e bonecas animam Natal na baixa de Lisboa

Zulay Costa Hoje às 20:40 Facebook

Um comboio a percorrer as ruas da baixa de Lisboa e uma exposição do Hospital de Bonecas a transportar miúdos e graúdos para um mundo de fantasia. Estas são duas das grandes novidades do Rossio Christmas Market 2021, que a Associação de Dinamização da Baixa Pombalina (ADBP) inaugura esta sexta-feira, pelas 19 horas.

O objetivo, diz Manuel Lopes, presidente da ADBP, é "atrair visitantes, revitalizando o coração da cidade e estimulando o comércio local".

O Rossio Christmas Market, que fica na praça D. Pedro V até 19 de dezembro, conta com os tradicionais doces, bebidas, artesanato, produtos diversos e decorações. A isso junta-se uma "nostálgica viagem no tempo" com a exposição natalícia do Hospital de Bonecas. A exposição, refere a organização, "promete maravilhar crianças e transportar os adultos à sua infância, criando verdadeiros momentos de partilha para as famílias".

Viagens grátis com voucher

O Comboio de Natal que irá percorrer as ruas da baixa a partir desta sexta-feira e até dia 19 de dezembro, será a grande novidade do programa que a ADBP preparou ao longo de vários meses para que este seja "um Natal inesquecível". A viagem é gratuita para toda a família mediante o levantamento de vouchers nas lojas aderentes.

Durante o Rossio Christmas Market os visitantes vão ter oportunidade de apreciar, também, uma exposição de montras natalícias, uma iniciativa desenvolvida em parceria com a Escola de Comércio de Lisboa, onde criatividade não vai faltar.