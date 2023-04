Comerciantes contestam restrições ao trânsito na Baixa de Lisboa

Os empresários das zonas intervencionadas pelas obras anunciadas pela Câmara Municipal de Lisboa, que vão obrigar a fortes restrições na circulação rodoviária na Baixa e zona ribeirinha da cidade, dizem que faltou informação atempada e questionam a autarquia sobre a forma como serão garantidos os abastecimentos.

A União de Associações de Comércio e Serviços (UACS) de Lisboa deu ontem conta de uma "profunda preocupação e estranheza" perante a forma como tomou conhecimento das alterações de mobilidade em Lisboa, as quais terão uma "prolongada e profunda repercussão negativa" no tecido empresarial da cidade, em particular o das zonas histórica e ribeirinha, "nevrálgicas para os setores do comércio e serviços e, consequentemente, para o abastecimento da população residente e visitante".

Em comunicado enviado às redações, a associação sublinha que "as medidas a executar terão, nalguns casos, a duração mínima de dois anos, e severos impactos na circulação rodoviária e na atividade de muitos dos operadores económicos da cidade, que urge absolutamente acautelar".