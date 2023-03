Crise e pior qualidade da droga levam a aumento do consumo em Lisboa

Sofia Cristino Hoje às 09:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Menos recursos para ajudar consumidores originam subida do número de overdoses desde 2017.

A crise atual, provocada pela pandemia e inflação, e a pior qualidade das drogas estão a levar a um aumento do consumo de substâncias ilícitas em todo o país, com relevância para Lisboa. "Há mais recaídas. Tem muito a ver com a instabilidade social, precariedade e a questão da habitação que se vive", considera Américo Nave, diretor da associação Crescer. O número de overdoses não pára de aumentar desde 2017. Em 2021, morreram 74 consumidores, mais de metade (39) na Região Sul. O crescimento do policonsumo e a dificuldade de acorrer aos pedidos de ajuda podem estar na origem destas mortes.

A associação Crescer, que acompanha toxicodependentes há mais de uma década, diz que "o consumo de substâncias psicoativas está a aumentar e o tipo de utilização a mudar, com um aumento da cocaína e crack, mais por via fumada, e uma diminuição por via endovenosa". "Quando há maior repressão policial, as substâncias perdem qualidade, o que faz com que tenham de consumir mais para atingir o mesmo objetivo", diz Américo Nave.