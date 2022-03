Dasha, Rita e Yana: Da guerra da Ucrânia à moda portuguesa

Carla Bernardino Hoje às 18:32 Facebook

Dasha e Yana desfilaram este domingo, Rita fê-lo no sábado, na ModaLisboa. Três manequins ucranianas que ora fugiram da guerra ora ficaram "retidas" do lado de fora contam como olham para a guerra na Ucrânia, como entendem as ajudas e o que vão fazer no futuro.

Dasha Laschenko chegou há exatos quatro dias a Portugal, vinda de avião e com "apenas uma mala com algum dinheiro, documentos e umas T-shirts". A manequim ucraniana, natural de Kyiv (Kiev, na designação internacional), sempre sonhou com as passereles, e a da ModaLisboa, que pisou este domingo, é uma das muitas que soma em dois anos de carreira.

Porém, nunca nenhuma delas pode ter sido tão diferente como esta. Esta manequim e antiga jogadora de voleibol federada, de 20 anos, conseguiu fugir da Ucrânia depois de cinco dias de viagem de carro. Rita Markitan, 20, ficou "retida" do lado de fora do conflito - já estava em Portugal quando a guerra eclodiu -, e não muda o voo de regresso a Kyiv, Yana Brana, de 23, tem a casa emprestada em Chisinau, Moldavia, para receber refugiados.