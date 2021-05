Derrame de líquido tóxico numa lavandaria em Lisboa

Sofia Cristino Hoje às 14:21 Facebook

Um derrame de um líquido tóxico (tetracloroetileno) de uma máquina de lavar roupa, na lavandaria Nova Imagem, em Arroios, Lisboa, obrigou à retirada da dona e funcionária do estabelecimento, esta manhã de quinta-feira.

O alerta foi dado cerca do meio-dia e os Bombeiros Sapadores de Lisboa estiveram no local a remover o líquido tóxico. As duas mulheres, de 65 e 50 anos, foram assistidas pelo INEM e encaminhadas para o Hospital de São José.

"É a primeira vez que apanho um serviço destes, não é muito comum. Estes líquidos podem ser corrosivos, mas neste caso foram tóxicos", disse ao JN Luís Vitorino, sub-chefe de 2º classe dos Sapadores de Lisboa.