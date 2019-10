Controlado derrame de substância perigosa na Faculdade de Ciências de Lisboa

JN Hoje às 12:45, atualizado às 14:02 Facebook

Twitter

Partilhar

O Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa deu como controlado o derrame de uma substância perigosa num laboratório de um dos edifícios da Faculdade de Ciências de Lisboa, no Campo Grande, que teve de ser evacuado.

O alerta para a situação foi dado cerca das 11.50 horas, confirmou o JN junto dos Sapadores de Lisboa, que enviaram para o local um total de 25 homens apoiados por sete viaturas. A PSP foi também mobilizada, para criar um perímetro de segurança.

Fonte dos Sapadores Bombeiros disse à Lusa que a "situação já está resolvida", avançando que "foi retirada a substância do local".

"Os bombeiros estão a criar estabilidade no ambiente para ser possível os funcionários voltarem ao trabalho", acrescentou.

De acordo com uma fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, foram retiradas do edifício entre 25 e 35 pessoas.

A fonte não soube adiantar a existência ou não de feridos.