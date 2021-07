Dois trabalhadores feridos em derrocada num prédio em Lisboa

Sofia Cristino Hoje às 16:47, atualizado às 17:40 Facebook

A derrocada de parte de um prédio, na Rua da Fábrica Cart, em Belém, Lisboa, deixou um trabalhador soterrado durante uma hora e outro com ferimentos ligeiros, na tarde desta terça-feira.

Os Sapadores Bombeiros de Lisboa já resgataram os dois homens dos escombros, um deles estava dentro de uma máquina e teve de ser desencarcerado. Foram transportados para o Hospital São Francisco Xavier, um em estado grave e outro com ferimentos ligeiros.

O prédio estaria prestes a ser demolido quando se deu o acidente de trabalho. As duas vítimas, uma com cerca de 40 e outra com 66 anos, eram os únicos trabalhadores na obra no momento do incidente.

O alarme foi dado às 16 horas e o socorro mobilizou 24 bombeiros e seis viaturas.

Pelas 18 horas, uma equipa cinotécnica estava a apurar se não havia mais trabalhadores no local.