Despedidos 40 trabalhadores de escolas de Lisboa

Autarquia argumenta que "não há contexto legal" para renovar contratos de funcionários, que esta quinta-feira protestaram em frente aos ​​​​​​​Paços do Concelho.

Quarenta assistentes operacionais de dez escolas de Lisboa não vão ver os seus contratos renovados no próximo mês. Os funcionários concentraram-se, ontem de manhã, em frente à Câmara de Lisboa em protesto contra o atraso na abertura de um concurso público que permitirá contratá-los novamente, mas poderá demorar meses. Só a Escola Filipa de Lencastre perderá nove trabalhadores. A Autarquia diz que "não tem contexto legal para permitir a renovação dos contratos".

Os contratos feitos pela Câmara de Lisboa atingiram o número máximo de renovações e só no próximo mês será aberto um concurso público para integração dos funcionários nos quadros do município. "Em julho já tínhamos feito uma concentração à porta da Câmara para abrirem o concurso. Estamos a viver esta situação porque não houve uma atuação mais rápida", critica Luís Esteves, dirigente sindical do Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública.