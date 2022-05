JN/Agências Hoje às 01:29 Facebook

Um homem de 30 anos morreu, esta segunda-feira à noite, na sequência de um despiste de mota no túnel de Entrecampos, no sentido do Campo Grande, em Lisboa.

De acordo com fonte da PSP, seguiam dois homens na mota e o passageiro, de 55 anos, sofreu apenas ferimentos ligeiros.