Despiste e queda de carro em ribeira faz um morto na Póvoa de Santo Adrião

Uma pessoa morreu e outra sofreu ferimentos ligeiros na sequência de um despiste de uma viatura que terá caído para uma ribeira na Póvoa de Santo Adrião, concelho de Odivelas, disse à Lusa o CDOS de Lisboa.

O alerta para o acidente foi dado às 04.58 horas e, segundo adiantou pelas 10 horas à Lusa o comandante dos Bombeiro Voluntários de Loures, Pedro Barbosa, o carro foi arrastado durante cerca de 600 metros, tendo ficado totalmente submerso.

As fortes chuvadas que caíram nas últimas horas aumentaram o caudal da ribeira da Póvoa e a força da corrente.

No interior da viatura seguiam três pessoas, com idades entre os 30 e os 40 anos, tendo duas delas conseguido sair pelos seus próprios meios. O terceiro ocupante, que as autoridades presumem ser o condutor, não conseguiu sair, tendo sido encontrado já sem vida.

Pedro Barbosa adiantou à Lusa que quando chegaram ao local os bombeiros encontraram apenas os dois ocupantes que conseguiram sair do carro, tendo sido necessário encetar buscas para encontrar o veículo que veio a verificar-se estar a cerca de 600 metros de distância e totalmente submerso.

A forte corrente da ribeira implicou o recurso a fatos de mergulho e a meios de salvamento de "grande ângulo" na operação de resgate ao terceiro ocupante, que se encontrava no interior do veículo.

Um dos ocupantes que saiu do veículo pelos seus meios apresentava ferimentos ligeiros, tendo sido transportado para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, com ferimentos ligeiros, enquanto o outro apenas necessitou de receber assistência no local.

O acidente ocorreu numa estrada secundária paralela à Estrada Nacional 8, sendo que o elevado número de meios que foi necessário destacar para o local levado as autoridades a cortar o trânsito na EN8.

Para o local, segundo indicou a fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Lisboa, foram destacados elementos da PSP, e os bombeiros voluntários de Odivelas, de Loures e a PSP, com 24 efetivos e 10 viaturas.