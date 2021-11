Dez chefes de equipa de urgência cirúrgica do Santa Maria demitem-se

Sofia Cristino Hoje às 16:12, atualizado às 17:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Dez chefes de equipa de urgência de cirurgia geral do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, apresentaram esta quarta-feira a demissão em bloco. Já pediram reunião com caráter de urgência à direção clínica.

A situação da urgência cirúrgica do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) "tem vindo a degradar-se nos últimos anos" e, mais recentemente, piorou pela "tomada de posição dos assistentes hospitalares do departamento que recusam ultrapassar, nas atuais condições de trabalho, mais do que as horas extraordinárias consideradas na lei".

No pedido de demissão, enviado ao diretor clínico do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), ao qual o JN teve acesso, os chefes de equipa dizem que "se solidarizam" com os assistentes hospitalares e que "a escala de urgência de cirurgia geral não é exequível segundo o regulamento de constituição das equipas de urgência".

O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, Jorge Roque da Cunha, diz que a equipa, a totalidade dos chefes de equipa deste serviço de urgência, estão "fartos das promessas do diretor clínico" e que em causa estão ainda "as condições de trabalho, contratação, remuneração das próprias chefias, falta de investimento em material, a incapacidade geral de fixar os que estão".

O Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, em resposta escrita ao JN, diz que "mostra total abertura e empenho na melhoria das questões identificadas, tendo já agendado reuniões com os respetivos serviços para o início da próxima semana para lhes dar rápida resposta". Garante ainda que "estas equipas se mantêm em funções e que o Serviço de Urgência Central do CHULN continua a funcionar com toda a normalidade, cumprindo o seu papel de unidade diferenciada de fim de linha".