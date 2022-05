Dia Mundial da Esclerose Múltipla assinalado sob o lema "Eu conecto-me, nós conectamo-nos"

Isabel Moita Hoje às 17:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O Dia Mundial da Esclerose Múltipla assinala-se a 30 de maio com o tema "Conexões", sendo o lema "Eu conecto-me, nós conectamo-nos".

A Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla (SPEM) lançou a campanha para homenagear as pessoas com Esclerose Múltipla (EM), partilhar histórias, unir todos os afetados pela doença e sensibilizar e informar o público.

Entre os dias 28 e 30, a SPEM apresenta um programa de atividades que inclui fisioterapia, terapia da fala, estimulação cognitiva e um festival solidário, que decorre em Lisboa.

As atividades programadas para os dias 28, 29 e 30 de maio terão como principal objetivo a diversidade, "nutrir laços", promover a atividade física e a "Conexão" entre todos.

"O tema concentra-se no desenvolvimento de conexões sociais na comunidade de doentes com EM, na conexão consigo mesmo, no autoconhecimento, no autocuidado e na qualidade de vida. Vai desafiar as barreiras sociais que deixam as pessoas afetadas pela EM a sentirem-se sozinhas e socialmente isoladas", pode ler-se no portal do evento.

Em comunicado, a associação prevê que esta seja uma oportunidade para defender melhores serviços, fomentar o autocuidado e expandir redes de apoio para os doentes.

No dia 28 de maio, a SPEM irá dedicar o dia a atividades físicas e terapias - fisioterapia, terapia da fala, estimulação cognitiva, reiki e meditação. Dia 29 de maio, será realizado o 1.º Festival SPEM Solidário, no Passeio Marítimo de Marvila, em Lisboa. Já a 30 de maio, as rádios nacionais e os canais televisivos irão dar a conhecer à sociedade a importância da SPEM na vida dos doentes e a razão pela qual esta data se assinala em todo o mundo.