Dois barcos com 696 passageiros colidiram no rio Tejo

Sofia Cristino Hoje às 16:09, atualizado às 16:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois barcos colidiram, esta manhã de sexta-feira, no rio Tejo. Os catamarãs deslocavam-se em direção a Lisboa, com 696 passageiros, que não sofreram ferimentos.

A administração da Transtejo/Soflusa ordenou a abertura de um inquérito interno para averiguar as causas que levaram ao choque dos dois cacilheiros, que após a inspeção por parte das autoridades marítimas retomaram a sua "operação regular".

O catamarã "Algés", da Soflusa, deslocava-se entre o Barreiro e o Terreiro do Paço (Lisboa), com 580 passageiros, e o "Miguel Torga", da Transtejo, entre o Seixal e o Cais do Sodré (Lisboa), com 116 passageiros. A colisão ocorreu pelas 7.25 horas e "desta ocorrência resultaram uma supressão de horário na ligação fluvial do Barreiro e duas supressões de horário na ligação fluvial do Seixal, sem impacto significativo no serviço destas ligações", indica numa nota enviada ao JN a Transtejo/Soflusa.

O incidente aconteceu quando "uma embarcação, ao ultrapassar a outra, bateu com o 'bico' da proa na popa da outra embarcação", explicou ao JN o comandante da Polícia Marítima de Lisboa, Diogo Vieira Branco.

Segundo a Polícia Marítima, após a colisão "os dois catamarãs prosseguiram com o seu trajeto até aos respetivos cais fluviais, em Lisboa, tendo os elementos da Polícia Marítima, à chegada ao local, constatado que os passageiros se encontravam bem fisicamente, sem necessidade de assistência médica".

De seguida, acrescenta ainda a Polícia Marítima na sua página oficial, "foi efetuada uma vistoria a ambas as embarcações, tendo-se verificado a inexistência de danos materiais que comprometam a segurança dos catamarãs e a sua capacidade de navegar, tendo retomado a atividade de transporte de passageiros".