Dois doentes internados no Santa Maria têm coronavírus

JN Hoje às 16:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois doentes que estavam internados no Hospital de Santa Maria foram, esta quarta-feira, diagnosticados com o novo coronavírus. Estão em isolamento.

Os dois doentes estavam internados com pneumonia, um há uma semana e outro desde o fim de semana, avança o jornal "Público", que adianta que os profissionais de saúde e pacientes que estiveram em contacto com os doentes estão a ser rastreados.

O diagnóstico terá sido feito depois na sequência de uma alteração dos critérios da definição de caso suspeito, aplicada na segunda-feira, no âmbito da qual os doentes com pneumonia com origem desconhecida devem ser submetidos a testes ao Covid-19.