Dois feridos críticos em incêndio em Lisboa já não correm perigo de vida

Dois dos três feridos que ficaram em estado crítico durante um incêndio num prédio no centro de Lisboa estão a apresentar melhorias e já não necessitam de ventilador para respirar. O terceiro ferido ainda está com prognóstico reservado, avançou ao JN fonte oficial do Hospital de Santa Maria.

Os três feridos, um casal, ele com 40 anos e ela com 43, bem como o filho, de 18 anos, continuam internados na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Santa Maria. A mulher e o jovem são os que apresentam melhorias, apurou o JN.

O incêndio deflagrou na madrugada de quinta-feira no número 108 da Avenida Columbano Bordalo Pinheiro, junto à estação ferroviária de Sete Rios, no centro de Lisboa. A Polícia Judiciária de Lisboa está a investigar as causas que, ao que o JN apurou, deflagraram na zona de escritórios no primeiro andar deste prédio com dez andares. Os cinco primeiros são de escritórios e os últimos de habitação.

Os moradores ainda não têm previsão de quando podem regressar às casas. Não há luz, água nem gás. As peritagens realizadas pelos seguros vão decorrer durante os próximos dias e será necessário obras de reparação em toda a rede elétrica e dentro dos apartamentos, que ficaram tomados pelo fumo preto que subiu pelas colunas técnicas desde o primeiro piso até ao décimo andar.

O alerta para o incêndio foi dado às 2.15 horas da passada quinta-feira e houve registo de 18 feridos por inalação de fumos. Três deles ficaram presos no elevador quando tentavam fugir das chamas e estão internados no Hospital de Santa Maria. O resgate de todos os moradores foi feito pela fachada do prédio, com recurso à viatura autoescada dos bombeiros sapadores de Lisboa.