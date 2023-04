Aeroporto de Lisboa reaberto após drone ter sido avistado em Alcântara

JN Hoje às 11:24, atualizado às 11:50 Facebook

O avistamento de um drone na zona de Alcântara, em Lisboa, suspendeu as aterragens no aeroporto Humberto Delgado durante cerca de uma hora, por se encontrar numa zona de aproximação, a partir de sul, à pista.

As autoridades foram chamadas, para tentar encontrar o drone, e durante esses momentos as aterragens foram suspensas. Cerca de 15 minutos antes do meio-dia, a normalidade foi retomada.

As partidas não foram afetadas, mas a situação provocou atrasos em alguns voos e outros divergiram para o Porto.