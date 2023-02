Duas crianças assistidas na Estefânia após incêndio receberam alta

JN/Agências Hoje às 14:41 Facebook

As duas crianças que deram entrada no Hospital Dona Estefânia por inalação de fumo, na sequência do incêndio de sábado num prédio na Mouraria, em Lisboa, já tiveram alta.

A informação foi revelada à agência Lusa por fonte do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central (CHULC).

Dois adultos e duas crianças transportados para a urgência do Hospital de Santa Maria, na sequência do incêndio de sábado na Mouraria receberam alta durante a noite, segundo fonte da unidade hospitalar.

"Precisavam de receber oxigénio, mas não inspiravam cuidados", afirmou fonte do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte.

Havia também cinco pessoas que deram entrada no sábado no Hospital de São José, em Lisboa, pelo mesmo motivo e que já tiveram alta.

O incêndio, no número 55 da Rua do Terreirinho, provocouu dois mortos e 14 feridos, todos de nacionalidades estrangeiras, a maior parte do sul da Ásia.