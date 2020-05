Em Carnide levam-se compras a casa e o cão a passear

Sofia Cristino Hoje às 15:07 Facebook

Em tempos de confinamento por causa da covid-19, a freguesia de Carnide lançou várias iniciativas para que a população mais idosa não saia. Município de Lisboa tinha, até quinta-feira, 835 casos confirmados.

Quando foi pedido aos idosos para ficarem em casa por causa da covid-19, uma das primeiras preocupações de Gabriela Roldão, 82 anos, foi o companheiro de quatro patas. "Costumava ir passear o meu cão três vezes ao dia e de repente não o podia fazer", diz. Nos últimos dois meses, valeu-lhe a ajuda dos voluntários da Junta de Freguesia de Carnide, em Lisboa. "Têm sido incansáveis", reconhece. A Autarquia local criou mais de dez serviços de apoio à população neste período de pandemia e já ajudou mais de mil idosos.

Se não fosse esta ajuda, Gabriela Roldão admite que continuaria a sair de casa. "O animal não pode estar sem fazer necessidades ou apanhar ar. Se ninguém o fizesse, teria de ser eu", admite. O pequeno Suby, de raça yorkshire, já não sai três vezes por dia, mas dá um passeio maior. "Levam-no a dar uma grande passeata , de 45 minutos. Fica satisfeito e mais calmo", elogia.

Durante o período de confinamento, Gabriela também precisou de produtos da farmácia e mais uma vez foi ajudada pela Junta. "Desde medicamentos, a máscaras e luvas. Trouxeram-me tudo o que precisava. Tenho falado com várias pessoas, que vivem noutras zonas da cidade, que não têm este apoio. Têm-nos facilitado muito e assim não saímos de casa", reconhece. Gabriela vive sozinha, mas ainda conta com a ajuda dos filhos para compras de alimentos.

Maria Lopes, 74 anos, e Nazaré Escobar, 72 anos, também sozinhas, já não têm a mesma sorte. As duas moradoras de Carnide têm feito encomendas semanais desde que se viram confinadas em casa. "Tem sido muito útil e prático. Nem tudo é mau", diz Nazaré Escobar.

A pensar em todos os que estão a utilizar este apoio, Maria Lopes sublinha que faz apenas um pedido por semana. "Não quero abusar e há muita a gente a precisar", diz Maria, que também já recorreu ao serviço de entrega ao domicílio para comprar medicamentos e do apoio telefónico para fazer o IRS. "Se não fossem eles, não sei como faria porque não tenho ninguém. A minha filha vive em Londres e também está lá confinada", conta.

"Situações complicadas"

Desde o início da pandemia, o presidente da Junta de Freguesia de Carnide, Fábio Sousa, teve consciência de que "mais do que uma crise sanitária, haveria uma emergência social à qual era preciso dar resposta". "Pensamos sempre que as pessoas não podiam morrer de covid-19, mas também não podiam morrer à fome", diz. Além dos idosos, têm apoiado muitas famílias que ficaram desempregadas ou que estão em regime de lay-off, com a entrega de cabazes sociais, por exemplo. "Há situações muito complicadas", lembra.

Lisboa atingiu ontem 1835 casos confirmados com covid-19. Sintra (790), Loures (576), Amadora (496), Cascais (459) e Odivelas (318) são os municípios da Área Metropolitana de Lisboa com mais casos confirmados a seguir a Lisboa. No início do mês, entre os dias 2 e 4, não se registou nenhum novo caso positivo na capital, mas a partir daí o número de infetados voltou a subir. Desde 1 de maio registaram-se mais 339 casos neste município.