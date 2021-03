Encontrado corpo do mariscador desaparecido em Alcochete

João Paulo Costa Hoje às 21:40 Facebook

O corpo do mariscador, de 70 anos, que estava desaparecido desde a passada quarta-feira, na zona do Samouco, em Alcochete, foi encontrado na tarde desta segunda-feira, informou a Autoridade Marítima Nacional.

O alerta foi recebido pelas 16.05 horas, no Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa, "através de um pescador, que informou ter avistado um corpo na zona entre a Ponte-Cais do Samouco e a Ponte Vasco da Gama", tendo sido de imediato ativadas para o local uma embarcação da Polícia Marítima e uma embarcação da Estação Salva-vidas de Lisboa, que procederam à recolha do corpo e o transportaram para a Ponte-Cais do Samouco, em Alcochete, acrescentou nesta noite de segunda-feira a autoridade marítima.

O óbito foi declarado no local pelo Delegado de Saúde, tendo o corpo sido posteriormente transportado pelos Bombeiros Voluntários de Alcochete para a morgue do Centro Hospitalar do Barreiro.

O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima esteve no local para prestar apoio aos familiares e amigos da vítima.