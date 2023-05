Escadas rolantes da Baixa-Chiado vão ser modernizadas

Obras na estação do Metro de Lisboa duram até ao final do ano.

Quem sair na estação de metro Baixa-Chiado, em Lisboa, em direção ao Largo do Chiado, vai ter de subir a pé porque as escadas rolantes vão estar em obras até ao final deste ano. A empresa de transportes começou, esta quarta-feira, a modernizar três lances de escadas "só estando garantido o funcionamento das mecânicas no sentido ascendente". Em setembro, vão começar a ser substituídos quatro lances que dão acesso à Rua do Crucifixo. A empreitada vai custar cerca de 1,5 milhões de euros.

A intervenção, nos três lances de escadas, deverá estar concluída no último trimestre de 2023, informou o Metro de Lisboa em comunicado. Os trabalhos vão condicionar a descida até ao metro, que terá de ser feita através das escadas pedonais laterais, avisou ainda.

PUB

Os passageiros de mobilidade reduzida que queiram subir até ao Largo Chiado terão de usar a plataforma elevatória existente no acesso à Rua do Crucifixo. "Para o efeito, deverão solicitar apoio através do ponto de ajuda que se encontra junto ao corrimão ou através dos funcionários do Metropolitano de Lisboa presentes na estação", diz o Metro de Lisboa.

Queixas

As 12 escadas rolantes desta estação de metro raramente estão a funcionar ao mesmo tempo e as queixas, principalmente de pessoas com mobilidade reduzida ou pais com carrinhos de bebés, repetem-se há vários anos. A intervenção insere-se num plano de modernização das estações do Metro de Lisboa, que prevê ter 52 estações com acessibilidade plena até 2025.