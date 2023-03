Escalas de Ortopedia no Santa Maria já estão asseguradas

JN/Agências Hoje às 20:31 Facebook

As escalas de Ortopedia no Hospital de Santa Maria estão asseguradas a partir desta sexta-feira, anunciou a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Em comunicado enviado à agência Lusa, é sublinhado que a solução encontrada decorre de um "trabalho conjunto de procura de soluções" entre a direção executiva do SNS, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário Lisboa Norte (CHULN), em que se insere o Hospital de Santa Maria, e o conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Central (CHULC).

A Urgência de Ortopedia de Santa Maria tem tido algumas falhas, sobretudo à noite, por falta de ortopedistas para assegurar as escalas, tendo a resposta sido assegurada até agora pelo Hospital São José, que integra o CHULC.

Na quinta-feira, o Hospital de Santa Maria comprometeu-se a apresentar até hoje à Direção Executiva do SNS um plano de resposta às dificuldades sentidas na urgência da ortopedia.

Na informação hoje divulgada, a direção executiva do SNS enaltece "a liderança do Conselho de Administração e o esforço dos profissionais do Serviço de Ortopedia do CHULN na resolução deste constrangimento", resolvendo os problemas estruturais da organização, existentes desde há longa data, e assegurando, deste modo e de forma estável, o funcionamento do diferenciado Centro de Trauma de Santa Maria, "na defesa do superior interesse dos utentes".

A direção executiva lembra que tem a responsabilidade de "coordenar a resposta assistencial" do SNS, assegurando o funcionamento em rede, a melhoria contínua do acesso a cuidados de saúde e "o alinhamento da governação clínica e de saúde".

Nesse sentido, sublinha a "disponibilidade e o apoio solidário e sempre disponível" do conselho de administração e dos profissionais do CHULC em todo o processo que conduziu à solução encontrada pelo CHULN, "prova da importância da consolidação do espírito de entreajuda entre as diferentes instituições do SNS".