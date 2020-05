Paulo Lourenço Hoje às 18:23 Facebook

A Junta de Freguesia de Santo António, em Lisboa, comprou duas máquinas de higienização protetora contra a covid-19, de forma a que crianças e funcionários ao entrarem e saírem das duas escolas da freguesia possam desinfetar as mãos, sapatos e roupas, reduzindo o risco de contágio.

A primeira destas máquinas vai começar a funcionar na Escola de São José, já a partir desta segunda-feira, dia em que está prevista a reabertura do Jardim de Infância. A outra será instalada na escola Ducla Soares, quando reabrir após as obras de remodelação de que está a ser alvo.

"A nossa ideia é minimizar o mais possível os riscos que corremos, ou que podemos fazer correr outros, porque as crianças se saírem daqui com a roupa contaminada podem contagiar as famílias", explica ao JN Vasco Morgado, presidente da Junta de Freguesia de Santo António.

Na prática, ao chegar à escola, alunos e funcionários dirigem-se à máquina, onde colocam o gel nas mãos e avançam para o tapete, onde são pulverizados nos sapatos e ao nível do corpo. À saída, o processo repete-se.

O equipamento tecnológico, adquirido a uma empresa de Estarreja, foi testado com sucesso esta quinta-feira e vai agora ser instalado na Escola de São José, de forma a estar a funcionar em pleno na segunda-feira.

"Queremos que os pais que nos confiam os seus filhos se sintam o mais seguros possíveis, pelo que decidimos investir nestas máquinas", adianta o autarca, acrescentando que todos os materiais utilizados no processo "são certificados",

A Junta de Freguesia de Santo António investiu sete mil euros em cada máquina, mas, como sublinha o presidente, "vale a pena porque estamos a falar da redução ao mínimo dos riscos e essa é a nossa prioridade nesta altura".

No futuro, Vasco Morgado pensa já em instalar equipamento idêntico nos postos de limpeza da freguesia, centro social e outros equipamentos de concentração de público.