Escola em Lisboa vandalizada com pinturas racistas

Mensagens de cariz racista foram inscritas esta sexta-feira nos muros da Escola Secundária Eça Queirós, nos Olivais, em Lisboa.

Ricardo Moreira, dirigente e deputado municipal do Bloco de Esquerda, condenou um "raide de pinturas racistas e xenófobas" numa parede da escola Eça de Queirós, nos Olivais, em Lisboa.

O dirigente do Bloco publicou no Twitter fotografias dos "grafitti", nos quais se pode ler "Fora com os pretos! Deportação de minorias já! A Europa é branca" e "Portugal é branco".

"Numa escola, é uma mensagem muito forte", comentou ainda o deputado do BE ao JN.