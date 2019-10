Escola já abriu concurso para substituir professor que agrediu aluno em Lisboa

Emília Monteiro Hoje às 20:12 Facebook

O Agrupamento de Escolas Rainha D. Leonor, em Lisboa, abriu, na quarta-feira, um concurso para a contração de um professor para " substituição por aplicação de pena disciplinar".

O docente que alegadamente agrediu um aluno está oficialmente afastado da escola sendo a nova contratação também "temporária".

O anterior horário de 6 horas no grupo 550 - Informática esteve a concurso até ao dia 7 de outubro de 2019 e a escola apenas conseguiu colocar um docente na passada quinta-feira, dia 17 de outubro. Tendo em conta os motivos públicos desta substituição, "não estranhem que as turmas desta escola fiquem sem professor de informática o resto do ano", referiu um docente no Facebook.

Um horário de 6 horas representa quase 1/4 de vencimento de um docente com horário completo