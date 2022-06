Estação da Cidade Universitária ganha três elevadores

Alunos de cadeira de rodas que usam metro de Lisboa tinham de sair mais longe e deslocar-se por passeios com obstáculos.

Pessoas com mobilidade reduzida que não conseguiam sair na estação Cidade Universitária, do Metro de Lisboa, e irem até à universidade ou ao Hospital de Santa Maria já o podem fazer. Esta semana, foram instalados três novos elevadores e eliminadas as barreiras que impediam a deslocação de estudantes em cadeiras de rodas ou outras limitações na mobilidade. Hélder Semedo, ex-presidente da Associação Académica da Universidade de Lisboa (AAUL), diz ao JN que já vinham a alertar para o problema há um ano e que pediram "urgência nas obras".

Até ao início desta semana, "pessoas, entre as quais um número significativo de estudantes, com mobilidade reduzida" que quisessem ir para a Universidade de Lisboa ou para o Hospital de Santa Maria de metro tinham de sair nas estações do Lumiar ou do Saldanha e deslocarem-se de cadeira de rodas ou canadianas durante meia hora.

Obstáculos

"Com sorte, apanhavam um autocarro adaptado, mas quando não conseguiam tinham de vir pelos passeios com todos os obstáculos que havia", explica Hélder Semedo.

Barreiras como postes e caixas de eletricidade, placares de publicidade partidária ou placas informativas, que foram removidos ou mudados de lugar. "Realizamos um relatório de obstáculos a suprimir e conseguimos ainda garantir que as estações de metro entre o Saldanha e o Lumiar (além da Cidade Universitária) passassem a ter elevadores", explica o ex-presidente da AAUL, acrescentando que este "foi um trabalho feito com o Metro, através da Comissão Social de freguesia de Alvalade".

A Câmara de Lisboa fez ainda um "nivelamento dos passeios, danificados pelo crescimento das raízes das árvores, que impossibilitavam a circulação de pessoas em cadeiras de rodas". Hélder Semedo lembra que também é preciso garantir o acesso dentro das estações de metro, como na do Marquês de Pombal. "Temos um colega de cadeira de rodas que precisa de sair nesta estação, mas como o espaçamento entre a carruagem e a plataforma é grande tem de sair noutra e subir a Avenida da Liberdade. Há determinadas estações em que isto acontece, a cadeira de rodas corre o risco de cair entre o comboio e a plataforma. O metro ainda não garantiu esse acesso, que está em fase de estudo, mas esperam os que avance", revela.