Estrangeiros que vieram ao NOS Alive ficaram cinco noites em Lisboa

Inquérito promovido pela NOVA SBE, realizado durante os quatro dias do festival no ano passado e divulgado agora, revela que metade dos que vieram de outros países ao festival aproveitaram para visitar outras regiões do país. Em média, os estrangeiros ficaram cinco noites em Lisboa.

São jovens e foram ao NOS Alive em 2022. Ao todo, compareceram no festival 85 mil pessoas (60 mil portugueses e 25 mil estrangeiros), e agora a Nova SBE revela qual o impacto turístico que o evento teve em Lisboa e em Portugal.

Segundo o inquérito, 50% dos visitantes internacionais ficaram, em média, cinco noites na capital, tendo optado por alugar casa ou pernoitar em hotéis. O valor pago por noite rondou em média 71,46 euros e cada festivaleiro despendeu, no total, 357 euros para dormir.