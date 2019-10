Ex-vereador do urbanismo mantém-se na empresa que gere maiores obras de Lisboa

Sofia Cristino Hoje às 12:07 Facebook

O ex-vereador do Urbanismo na Câmara de Lisboa, Manuel Salgado, vai continuar a ser presidente do conselho de administração da empresa municipal SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana.

A votação para a reeleição de Salgado aconteceu ao final da manhã desta quinta-feira, depois de ter sido várias vezes adiada.

A ideia de manter Manuel Salgado à frente da empresa responsável pela maioria das obras realizadas pela autarquia não agradava à maioria dos partidos. O próprio Bloco de Esquerda (BE), que tem um acordo com o PS para a governação da cidade, mostrou-se "frontalmente contra" a recondução de Salgado como presidente da SRU.

O JN sabe que a proposta, discutida esta manhã, passou com nove votos a favor (oito do PS e um da vereadora do PSD Teresa Leal Coelho) e 8 votos contra do CDS, PCP, BE e do vereador do PSD João Pedro Costa.