Exército cede 500 camas para hospital de campanha em Lisboa

Na última semana, estiveram a ser montadas 500 camas, cedidas pelo Exército Português, nos três pavilhões da cidade universitária de Lisboa.

Será ainda instalada uma tenda nos relvados, com capacidade para mais 100 camas. A ideia é libertar espaço nos hospitais Santa Maria, São José e São Francisco Xavier e atender neste hospital improvisado doentes Covid-19 "com baixas necessidades de internamento", avança fonte da Câmara de Lisboa. "São para casos mais leves, que fiquem apenas três a cinco dias internados", esclarece.

O hospital de campanha poderá crescer se for necessário, avançou o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, esta quinta-feira de manhã, numa visita ao espaço.

Esse crescimento "permitirá, em média, em termos de utilização expectável, servir entre 2 mil e 2 mil e 500 pacientes". "A partir desta infraestrutura libertaremos recursos que têm de estar concentrados em apoiar os doentes que estão em situação mais crítica, que serão acompanhados nos edifícios dos hospitais centrais", clarificou Medina.

O chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, almirante Silva Ribeiro, também presente na visita, disse que, neste momento, as Forças Armadas têm 2 mil camas por todo o país, sendo que 500 delas estão na região de Lisboa, "com destaque para a Base Naval do Alfeite, em Almada".

A Universidade de Lisboa vai disponibilizar ainda uma residência universitária com 186 camas para doentes ou profissionais de saúde e encarregar-se-á de confecionar as refeições. "As refeições para doentes e para o pessoal de apoio serão confecionadas na cantina da universidade, que tem uma capacidade instalada para fazer mais de mil refeições", explicou António Cruz Serra, reitor da Universidade.