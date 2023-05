Expo'98 criou uma cidade sobre terrenos poluídos

Sofia Cristino Hoje às 14:18 Facebook

Há 25 anos, uma zona decadente de Lisboa foi reabilitada para acolher a exposição mundial. A capital ficou mais próxima do rio Tejo e lisboetas começaram a frequentar mais jardins.

Há 25 anos, quase dez milhões de pessoas de todo o Mundo rumavam a Lisboa para participarem num dos maiores eventos que o país já recebeu: a Expo'98. A exposição mundial foi um sucesso, estudado fora do país, e transformou para sempre a ligação da capital ao rio e a forma como se usa o espaço público na parte oriental de Lisboa, contaminando o resto da cidade. Uma zona industrial degradada foi requalificada em tempo recorde para acolher o evento. Para Cristina Castel-Branco, arquiteta paisagista, "fez-se uma cidade nova sobre terrenos altamente poluídos".

Os vulcões coloridos a jorrarem água ao longo de uma extensa área pedonal, os pavilhões temáticos e as cabinas do teleférico a percorrerem a frente ribeirinha contam um pouco da história da maior exposição mundial realizada em Portugal. Quem passeia hoje pelos jardins do Parque das Nações, principalmente os mais novos, tem dificuldade em acreditar que, durante muitos anos, naquela área verde com cerca de 80 hectares (área equivalente ao mesmo número de campos de futebol), só havia fábricas e armazéns abandonados, a petrolífera portuguesa Sacor e uma lixeira a céu aberto.