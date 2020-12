Faculdade de Letras de Lisboa abre nova sala para alunos não assistirem a aulas no chão

Sofia Cristino Hoje às 13:39 Facebook

Os estudantes da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa (FLUL) têm assistido às aulas à distância, através do computador ou telemóvel, no chão dos corredores da instituição académica, mas o diretor da Faculdade de Letras, Miguel Tamen, garante ao JN que "existem salas para onde os alunos podem ir assistir a aulas online" e que "abriu uma nova sala na semana passada".

Há vários anos que os alunos se queixam das más condições para estudarem, relacionadas com a degradação do imobiliário e infraestruturas, assim como com a falta de salas de estudo, críticas que se acentuaram com a pandemia. O regime de horário misto tem obrigado os alunos a correr entre aulas presenciais e à distância, levando a que muitos assistam às aulas sentados no chão.

Tal como o JN noticiou em novembro de 2019, há um pavilhão, construído para ser provisório desde 1970, com amianto e janelas partidas - outro dos vários motivos de reclamações dos universitários. Miguel Tamen avança agora que o concurso para a construção do edifício que irá substituir este equipamento degradado está a decorrer e que o lançamento da empreitada está previsto até ao final de 2021.

Há cerca de um ano Sara Gonçalves, da direção da Associação de Estudantes da FLUL, denunciava ainda ao JN a falta de condições das casas de banho "sempre em manutenção ou com reparações provisórias, autoclismos avariados e sanitas muito sujas", a "presença de ratos e baratas" nos corredores principais e "óleo no chão de radiadores muito antigos".