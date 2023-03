Falta de motoristas ensombra arranque da Carris Metropolitana

Sofia Cristino Hoje às 08:30 Facebook

Twitter

Partilhar

A Carris Metropolitana, em funcionamento em toda a Área Metropolitana de Lisboa (AML) desde janeiro, prometia mais horários e menos tempo de espera pelos autocarros. Três meses depois, contudo, multiplicam-se as queixas dos passageiros, que chegam todos os dias atrasados ao emprego, a consultas ou à escola e dizem que o serviço piorou. A Transportes Metropolitanos de Lisboa, que gere a Carris Metropolitana, justifica as falhas com a "complexidade do processo", falta de motoristas e aumento do trânsito, mas prevê que a situação melhore no início de abril.

As operadoras de transporte rodoviário da Grande Lisboa juntaram-se numa marca única, primeiro na margem sul do Tejo, no verão do ano passado, e depois, na margem norte, em janeiro. O processo de implementação tem-se revelado difícil desde o início, com supressões de autocarros, atrasos e esperas de duas a quatro horas. Rui Lopo, administrador da Transportes Metropolitanos de Lisboa, diz ao JN que "é comum haver problemas" neste género de reestruturações.

"Seria sempre, inevitavelmente, um processo altamente complexo que tem tudo para correr menos bem devido à dimensão do desafio de uniformizar linhas, horários e operações de transportes", explica, acrescentando que algumas cidades europeias, "francesas por exemplo", sentiram os mesmos desafios.