Farmácias de Lisboa já realizaram mais de 34 mil testes à covid-19

As farmácias de Lisboa já realizaram 34095 testes à covid-19 desde que arrancou o plano de testagem da Câmara de Lisboa em parceria com a Associação Nacional de Farmácias, a 31 de março.

Destes 34095, 30009 testes foram feitos a moradores. Inicialmente o programa, que permite a realização de dois testes por mês, era destinado apenas aos habitantes da cidade, mas depois foi alargado a comerciantes, feirantes e atletas do município. O plano de testagem começou por ser só para as freguesias com mais de 120 casos por 100 mil habitantes, mas a 14 de abril foi estendido a todas.

A procura pelos testes tem vindo a aumentar desde 31 de março. Entre 28 de abril e 12 de maio foram feitos 9926 e, entre 12 de maio e 25 de maio, 11238, de acordo com a Associação Nacional de Farmácias. Segundo a Câmara de Lisboa, "na última semana o número aumentou ligeiramente". "Deu-se um crescimento de 14% face às duas semanas anteriores, para uma média de quase 1000 testes diários", avançou a autarquia ao JN.

O plano de testagem começou em 60 farmácias, mas hoje já são mais de 100 as farmácias aderentes.