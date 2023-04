Fecho da Baixa de Lisboa ao trânsito causou sentimentos mistos

Rogério Matos e Sofia Cristino Hoje às 20:36 Facebook

O primeiro dia da Baixa lisboeta sem carros, devido às obras do plano de drenagem e expansão do metro, arrancou, esta quarta-feira, a conta gotas, e provocou sentimentos mistos. A União de Comerciantes recomendou a criação de uma comissão para acompanhar as alterações, que considerou prejudiciais para o comércio local, mas alguns lojistas mostraram-se agradados com as melhorias previstas.

O cumprimento das restrições provocou grandes condicionamentos no trânsito sobretudo na zona ribeirinha, entre as avenidas Infante Santo e Mouzinho de Albuquerque. Ao início da manhã desta quarta-feira, no acesso à Rua do Ouro pelo Rossio, o trânsito circulou normalmente até perto das 11 horas, quando foi cortado pela Polícia Municipal a quem não fosse comerciante, morador, taxista ou conduzisse veículos de emergência.