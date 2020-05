Feiras da Ladra, Relógio e Galinheiras reabrem no fim de semana

Sofia Cristino Hoje às 16:03 Facebook

As feiras da Ladra, do Relógio e das Galinheiras, em Lisboa, vão reabrir já este fim de semana. A Câmara avança que tomou a decisão na sequência da resolução do Conselho de Ministros e que haverá regras de segurança sanitária.

Nas feiras, haverá painéis informativos com recomendações de segurança e será feito um reforço da higienização, limpeza e fiscalização para garantir o cumprimento das normas. "O distanciamento social e a etiqueta respiratória deverão ser cumpridos pelos feirantes e clientes, bem como o uso de máscara. Nas feiras onde são comercializados produtos frescos, deverão ser os comerciantes a manuseá-los na altura do atendimento, solicitando aos clientes que se abstenham de o fazer", avança a autarquia em comunicado.

Nesta fase, informa ainda, "só será permitido o acesso a feirantes permanentes e está prevista a deslocalização de alguns feirantes para garantir o distanciamento". No caso da Feira das Galinheiras, "haverá controlo do número de entradas, uma vez que esta feira se realiza num recinto fisicamente delimitado".

As feiras da Ladra e do Relógio reabrem com o horário habitual, das 7 às 14 horas. Já a Feira das Galinheiras passa a abrir às 8 e a encerrar às 14 horas.