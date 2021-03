Fernando Medina critica alterações à lei autárquica

João Pedro Campos Hoje às 21:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, criticou as mudanças que foram feitas à lei autárquica, considerando que "parecem ter sido feitas à medida contra a candidatura de Rui Moreira".

Num debate que está a decorrer no Cineteatro Messias, na Mealhada, com o homólogo do Porto, Rui Moreira, e da Mealhada, Rui Marqueiro, Fernando Medina afirmou que "Rui Moreira tem toda a razão" e discordou da posição do seu partido.

"O PS votou a favor e, a meu ver, fez mal", apontou Fernando Medina.

Presente no debate, Rui Moreira afirmou não perceber porque mudaram as regras do jogo relativamente aos grupos de cidadãos.

"Nunca fui filiado em nenhum partido e quero continuar assim. Mas se querem jogar outro jogo, jogamos", revelou, sem desvendar se está nos seus planos fundar um partido.