Fernando Medina renuncia ao cargo de vereador na capital

Fernando Medina, derrotado pelo novo presidente da Câmara de Lisboa Carlos Moedas no passado dia 26 de setembro, não aceita ser vereador. Justifica a renúncia ao cargo, numa carta endereçada à Assembleia Municipal de Lisboa, dizendo que, desta forma, "facilita a vida aos futuros órgãos da autarquia, reduzindo o nível de pessoalização do debate".

"Julgo que é esta a solução que melhor serve os interesses da cidade, o funcionamento das reuniões do executivo e a capacidade de a oposição se concentrar no futuro e não no passado", esclarece na missiva a que o JN teve acesso.

Medina diz que foi "uma decisão individual" e "ponderada", depois de ouvir "a opinião de várias pessoas".

O ex-presidente da Câmara de Lisboa, durante seis anos, garante ainda que nunca deixará de ter "uma profunda ligação à cidade". "Lisboa é a cidade da minha vida. Não preciso de exercer qualquer cargo para continuar atento ao desenvolvimento da cidade, continuando sempre civicamente ativo e empenhado no que julgo ser o melhor para a capital do país", escreve, deixando o futuro em aberto.