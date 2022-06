Filmagens de filme da Netflix condicionam trânsito no centro de Lisboa

O estacionamento vai estar condicionado, já esta quinta-feira, em algumas ruas da freguesia da Estrela, em Lisboa, de forma a permitir a gravação de cenas do filme "Heart of Stone". Nas próximas duas semanas, esta produção da Netflix deverá ainda obrigar a alterações no trânsito outros locais do centro histórico, como a Mouraria, Baixa e Chiado.

Na sua página oficial, a Junta de Freguesia da Estrela avisa os seus residentes que, a partir das 8 horas desta quinta-feira, até às 8 de sábado, estarão condicionadas as seguintes ruas: Rua de Buenos Aires, Rua de São Caetano, Rua da Lapa, Travessa do Norte à Lapa e na Rua de São Domingos à Lapa, Rua das Praças, Travessa de Santo António a Santos e na Rua do Prior.

O calendário das restantes filmagens desta nova longa-metragem da empresa de streaming não está ainda totalmente definido, mas sabe-se que passa pela zona histórica da freguesia de Santa Maria Maior (Chiado e Baixa), onde de resto este ano já foram rodadas cenas de uma outra produção da Netflix.

Na altura, em fevereiro, esta situação levou a críticas do presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria Maria Maior, que protestou contra o ruído que perturbaria o descanso dos residentes.

"Heart of Srone" [Coração de Pedra], cujas próximas filmagens chegam esta quinta-feira a Lisboa, é dirigido por Tom Harper e conta com um orçamento de 95 milhões de euros. Começou a ser gravado em março, no Reino Unido, e também teve Reiquiavique, a capital da Islândia, como cenário.

Tem como protagonista a atriz e modelo israelita Gal Gadot, a par de outros nomes como Jamie Dornan, Alia Bhatt, Sophie Okonedo, Matthias Schweighöfer, Jing Lusi e Paulo Pronto.