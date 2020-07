Paulo Lourenço Hoje às 14:47 Facebook

Um violento incêndio destruiu por completo um prédio no centro de Lisboa, na madrugada deste domingo. Não houve feridos mas quatro imóveis vizinhos tiveram de ser evacuados.

As chamas deflagraram pouco depois das 2.30 horas no imóvel da Travessa da Conceição da Glória, próximo da Avenida da Liberdade.

Apesar de ser habitado, no momento do incêndio não estava ninguém no interior. No entanto, a violência das chamas obrigou a evacuar os prédios vizinhos, com cerca de 40 moradores.

De acordo com Vasco Morgado, presidente da Junta de Freguesia de Santo António, também um centro de emergência para sem-abrigo da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa teve de ser evacuado, tendo os seus utentes sido transferidos para outras instalações.

"Apesar de não ter havido danos pessoais, o incêndio causou um enorme susto ente os habitantes", contou ao JN o autarca.

No local estiveram Sapadores Bombeiros, agentes da Polícia Municipal, Proteção Civil e uma equipa da Junta de Santo António, para prestar apoio à população afetada.