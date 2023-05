Freguesia lisboeta de Benfica ganha residência universitária

Sofia Cristino Hoje às 20:05 Facebook

Benfica vai ter uma nova residência universitária, "a primeira a ser construída por uma junta de freguesia", segundo Ricardo Marques, presidente da Junta de Benfica. O novo alojamento em Lisboa terá 120 camas, a maioria para alunos bolseiros. As rendas mensais variam entre os 77 e os 403 euros.

O alojamento estudantil terá 120 camas, das quais 72 para alunos bolseiros e seis para estudantes com mobilidade reduzida. Os preços mensais das camas variam entre 77 e 403 euros.

As obras deverão arrancar no início do próximo mês e estarão concluídas no verão do próximo ano.

A residência para estudantes, que será construída e gerida pela Junta de Freguesia de Benfica na zona do Calhariz Velho, vai custar três milhões e 900 mil euros, provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).