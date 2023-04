Freguesia lisboeta distinguida pela Ordem dos Psicólogos

A freguesia lisboeta de Santo António foi distinguida com o Selo Comunidade Pró-Envelhecimento 2022-2024, iniciativa da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), que pretende reconhecer e distinguir as comunidades portuguesas, cujas políticas, programas, planos estratégicos e práticas demonstram um compromisso forte e efetivo com a promoção do envelhecimento saudável e bem-sucedido ao longo de todo o ciclo de vida

"Este é mais um reconhecimento a somar-se a tantos outros em que a freguesia foi distinguida", sublinha o presidente da Junta Vasco Morgado.

A Junta de Freguesia de Santo António procura promover a capacitação das organizações para a intervenção com vítimas de fraude financeira, de violência ou de abuso físico, sexual ou psicológico. O Espaço Júlia, que apoia vítimas de violência doméstica, é um dos exemplos mais visíveis e resulta de uma cooperação entre a Polícia de Segurança Pública e o Centro Hospitalar de Lisboa Central que funciona 24 horas por dia, 365 dias por ano.

O prémio foi ainda reconhecido à autarquia pelos apoios - materiais e financeiros - para realizar mudanças nas habitações, dando resposta às necessidades dos cidadãos. O projeto "Vassouras&Companhia" ajuda a população com mais de 65 anos que viva em situações de dependência ou isolamento.

Compreender e planear o envelhecimento



Foi também graças aos diversos planos estratégicos e programas de incentivo à atividade física regular que a freguesia foi premiada, sendo exemplo disso as aulas de Estimulação Física e Motora e atividades ocupacionais desenvolvidas, no Centro Social Laura Alves e que são principalmente dirigidas aos seniores.



Destaque ainda para os programas educacionais, que ajudam os cidadãos a compreender o seu envelhecimento e a planeá-lo a partir do ponto de vista financeiro, habitacional, educacional, laboral e de saúde são também um exemplo a referir.

São várias as dinâmicas que o Centro Social Laura Alves desenvolve que privilegiam os contactos diários diversificados entre utentes de Centro de dia, equipa de apoio e comunidade local.