Um funcionário das Infraestruturas de Portugal foi, na tarde desta quarta-feira, colhido por um comboio da Fertagus, junto à estação de Sete Rios, em Lisboa.

No momento do acidente aquele elemento da empresa pública desenvolvia trabalhos na via férrea.

A vítima foi transportada para o hospital de Santa Maria, em Lisboa, e a circulação esteve condicionada entre as estações de Sete Rios e Campolide, durante 20 minutos.