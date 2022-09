Funcionários da Câmara de Lisboa vão receber salário mais cedo

Autarquia antecipa em cinco dias pagamento de salários.

Os cerca de dez mil funcionários da Câmara de Lisboa receberam, esta terça-feira, pela primeira vez, no dia 20. Depois do atraso dos salários em junho devido a "problema técnicos", o vice-presidente da Câmara de Lisboa, Anacoreta Correia, prometeu antecipar em cinco dias o pagamento dos ordenados aos trabalhadores do município, uma promessa concretizada agora. Os trabalhadores, que costumavam receber a dia 25 de cada mês, passam assim a receber no mesmo dia que a maioria dos funcionários públicos.

Há dois meses, em julho, os trabalhadores da Câmara de Lisboa receberam um email da Direção Municipal de Finanças a informar que por razões "estritamente de ordem técnica" não era possível o processamento dos vencimentos no dia habitual, o que veio a acontecer no dia seguinte. A Câmara lamentou "muito esta situação, que não foi oportunamente detetada e comunicada" e "todos os inconvenientes que possam daqui emergir para cada um".