Galera de camião cai ao rio Tejo após despiste na Ponte Vasco da Gama

Um camião despistou-se, esta segunda-feira, na Ponte Vasco da Gama, provocando a queda da galera e um contentor para o rio Tejo e destruindo o gradeamento. Não há feridos nem perigo de poluição, avançam a Proteção Civil e a Polícia Marítima de Lisboa.

O despiste ocorreu pouco depois das 13.30 horas no tabuleiro da ponte, no sentido norte-sul. O camião, de origem marroquina, transportava fruta e despistou-se e derrubou os rails de proteção entre a ponte e o rio, provocando a queda da galera e um contentor.

Paulo Vieira, comandante dos bombeiros de Alcochete, explicou ao JN que a "galera foi sinalizada" e o contentor, que ficou a flutuar, foi amarrado aos maciços da ponte. A Autoridade Marítima irá agora realizar o resto dos trabalhos com vista à recolha da fruta, com embarcações, e retirada da galera do rio. Diogo Vieira Branco, comandante da Polícia Marítima de Lisboa, acrescentou que não há perigo de poluição.

Ao local acorreram os bombeiros de Alcochete, cuja viatura de comando estava a passar no momento do acidente e a Polícia Marítima de Lisboa.

Fonte da GNR referiu que a via da direita, no sentido norte/sul, foi cortada ao trânsito.