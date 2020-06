Gira oferece quatro mil kits de máscaras em Lisboa

Sofia Cristino Hoje às 21:21 Facebook

Twitter

Partilhar

A Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL), que gere a rede de bicicletas partilhadas Gira, está a oferecer, até ao próximo dia 13 de junho, quatro mil kits, com máscara e toalhetes desinfetantes aos utilizadores.

Serão distribuídos no Campo Pequeno, Campo Grande, Saldanha, Alameda e Arco do Cego, em Lisboa. No Dia Mundial da Bicicleta, a EMEL aproveitou também para lembrar que a rede Gira já realizou três milhões de viagens desde junho de 2017.

"Apesar de uma quebra na procura superior a 80%, durante o mês de março, devido às medidas de distanciamento social impostas pela pandemia da covid-19, o nível de utilização da Gira tem vindo a acompanhar as tendências europeias de recuperação e crescimento, registando valores superiores a quatro mil viagens diárias", informa a EMEL em comunicado.

No final de maio, avança ainda, "tinha 14.030 passes anuais ativos, mês durante o qual mais de sete mil utilizadores realizaram as quase 100 mil viagens registadas, isto é, 98.742".

A empresa municipal diz que estes números podem ser justificados pelo "aumento de ciclistas que se verificou durante o mês de maio nas ruas da cidade, derivado das medidas progressivas de desconfinamento".