Há cada vez mais famílias a pedir ajuda para comer em Lisboa

Em Lisboa, muitos procuram apoio pela primeira vez. Trabalhavam em restaurantes ou hostels e ficaram sem emprego por causa da pandemia.

Ainda não são 12 horas e já há uma fila com dezenas de pessoas à porta da Associação Cristã de Reinserção e Apoio Social (ACRAS), no bairro do Condado, em Marvila, Lisboa, para levantar uma refeição. Muitos estão ali pela primeira vez e nunca imaginaram precisar daquele apoio. Ficaram desempregados após o encerramento de hostels, restaurantes e lojas, por causa da pandemia. Sem qualquer fonte de rendimento e com filhos menores, a maioria não tem alternativa que não seja recorrer à caridade.

Paulo Barros, de 29 anos, nem dá tempo de falar ao funcionário que lhe vai entregar a refeição, tal a urgência da pergunta: "Têm comida para ela?". A resposta afirmativa tranquiliza-o. Fala de Carolina, a filha de um ano, que o acompanha há vários meses à ACRAS, uma das dezenas de associações de Lisboa que entregam comida a quem precisa.