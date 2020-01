Há um navio a buzinar no Tejo toda a noite. A culpa é do nevoeiro

JN Hoje às 10:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Além do habitual fogo de artificio, quem vive nas margens do Tejo foi "presenteado" com o barulho de um navio que tocou a sirene toda a madrugada do Ano Novo. O caso repetiu-se já esta quinta-feira, segundo queixas que chegaram às redes sociais.

As primeiras reações chegaram na madrugada do primeiro dia do ano. "São 6.30 da manhã e há um barco em Lisboa que não pára de apitar", escreveu Diogo Cavaleiro, utilizador do Twitter. E não foi caso único.

"Estou a ouvir isso, no Saldanha, desde as 23 horas", disse outro. E já esta quinta-feira, outros utilizadores deram conta do desagrado pela situação.

Ao JN, fonte da Capitania do Porto de Lisboa disse que se trata de um procedimento previsto no Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar. "Em causa está o nevoeiro que se faz sentir nestes dias", disse. Ainda assim, e apesar de ser um comportamento previsto, a mesma fonte disse que não é normal acontecer. "Há comandantes mais cautelosos do que outros", justificou.

A embarcação, com bandeira filipina, chegou ao Porto de Lisboa no dia 28 de dezembro e, segundo explica a TSF, não tem data prevista de partida, estimando-se, no entanto, que chegue ao Texas, nos EUA, no dia 21 de janeiro.