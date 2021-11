Habita exige mais casas municipais e menos despejos em Lisboa

Sofia Cristino Hoje às 18:46 Facebook

Associação pediu reunião ao Governo e entregou documento com propostas para enfrentar crise habitacional.

A Habita, Associação pelo Direito à Habitação e à Cidade esteve, ao final desta manhã de quinta-feira, em frente ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em Lisboa, para pedir uma reunião ao Governo e entregar um documento no qual propõe medidas para enfrentar a crise habitacional da cidade. A associação apelou ainda para que se mantenha em vigor a legislação excecional de resposta à pandemia que impede o despejo de famílias em situação de vulnerabilidade.

À frente do edifício do Ministério do Trabalho concentraram-se pessoas ameaçadas de despejo ou que foram despejadas durante a pandemia sem que tivessem meios para arrendar outras casas e a quem o Estado deu como resposta o alojamento em abrigos ou pensões. Helena da Costa, 26 anos, era um desses exemplos. Está num abrigo de emergência social da Segurança Social há um ano e meio, em Queluz, depois de ter sido despejada da casa onde vivia no Barreiro por não conseguir suportar o aumento da renda. Agora, tem pouco mais de dois meses para abandonar o pequeno quarto onde está com os dois filhos, de um e cinco anos.

"Vou ter de sair deste alojamento no final do ano e ainda não encontrei uma casa que consiga pagar. Ganho o salário mínimo, que é o valor de muitas rendas na cidade", explica.

"Enxurrada de candidaturas"

Maria João Costa, dirigente da Habita, pediu "soluções que apoiem devidamente as pessoas na altura do despejo e lhes atribuam uma casa digna e definitiva". "Queremos que as pessoas não sejam deixadas na rua com os seus pertences. Ficam ali sem saber o que lhes acontece e isso não pode acontecer mais", exigiu.

A associação pediu ainda mais habitação pública e lembrou que há "uma enxurrada de candidaturas, de sete a oito mil, a programas de habitação da Câmara de Lisboa, como o Programa de Arrendamento Apoiado, e um conta-gotas de atribuições de casas". "São atribuídas 30 casas hoje e 40 daqui a um mês para milhares de candidaturas. A habitação pública não tem vagas, tem listas de espera enormes", alertou.

A dirigente da Habita disse ainda que é "preciso coragem política que regule o mercado de arrendamento", salientado que "mesmo com a pandemia" os preços das rendas não desceram e que "é necessário pôr limites às rendas e dar estabilidade aos contratos", que são, com frequência, feitos apenas por um ano. Lembrou ainda que em cidades como Barcelona e Berlim já se aplica esta regulação do mercado "com sucesso".